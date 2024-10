Daniele Rezza: “Volevo andare a costituirmi ma i miei genitori non ci credevano”, il padre: “Mi ha detto, ma rideva” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Mio padre di diceva “sarà stato qualcun altro” e io dicevo “forse sono stato io“, ma mio padre era convinto fosse stato qualcun altro. Alla fine quella mattina gliel’ho detto che ero stato io, ma lui non ci credeva. Io Volevo già andarmi a costituire la sera stessa ma i miei genitori non ci credevano”. Daniele Rezza, il ragazzo che ha confessato l’omicidio di Manuel Mastrapasqua perché stava resistendo a una rapina, ha raccontato anche questo al giudice per le indagini preliminari di Milano, che ieri ha convalidato il fermo disposto dalla procura e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. “Quando ho scoperto che il ragazzo era morto non è stato un granché, mi sentivo vuoto, a me dispiace, non conosco la famiglia di questo, ma ho tolto la vita a un cristiano che è figlio di qualcuno. Ilfattoquotidiano.it - Daniele Rezza: “Volevo andare a costituirmi ma i miei genitori non ci credevano”, il padre: “Mi ha detto, ma rideva” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Miodi diceva “sarà stato qualcun altro” e io dicevo “forse sono stato io“, ma mioera convinto fosse stato qualcun altro. Alla fine quella mattina gliel’hoche ero stato io, ma lui non ci credeva. Iogià andarmi a costituire la sera stessa ma inon ci”., il ragazzo che ha confessato l’omicidio di Manuel Mastrapasqua perché stava resistendo a una rapina, ha raccontato anche questo al giudice per le indagini preliminari di Milano, che ieri ha convalidato il fermo disposto dalla procura e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. “Quando ho scoperto che il ragazzo era morto non è stato un granché, mi sentivo vuoto, a me dispiace, non conosco la famiglia di questo, ma ho tolto la vita a un cristiano che è figlio di qualcuno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eboli - maltrattava il padre perché non gli dava denaro : 30enne arrestato - s. Segui ZON. IT su Google News. I. . Secondo la ricostruzione accusatoria, allo stato confermata dal GIP, l’indagato avrebbe vessato il proprio genitore, anche, causandogli danni all’attività commerciale quando non ottemperava alle sue richieste di danaro. Nel pomeriggio del 10 ottobre u. P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 30enne ... (Zon.it)

Senigallia - quindicenne si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre : sarebbe stato vittima di bullismo - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità”. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. (Bologna.repubblica.it)

Senigallia - quindicenne armato si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre : sarebbe stato vittima di bullismo - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità”. (Bologna.repubblica.it)