Crolla l’ascensore | muore un operaio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione su un ascensore di un palazzo nel cuore di Roma quando la cabina è precipitata per diversi metri. L’impatto è stato fatale per uno dei tre operai, morto sul colpo. Tragedia sul lavoro nel pomeriggio in un palazzo di via delle Vergini, nella stessa via del Teatro Quirino, a pochi passi da Fontana di Trevi. Inutili i soccorsi per Peter Isiwele, quarantottenne di origini nigeriane, mentre altri due operai, tra cui un ragazzo di 16 anni, sono stati trasportati dal 118 in ospedale in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, il pm, la polizia locale, personale Spresal e della Asl. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.