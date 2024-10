Corse folli al Campus. Vince chi frena più tardi (Di martedì 15 ottobre 2024) A tutto gas con i motorini: quando il rischio raggiunge vette di follia la prova di coraggio consiste nel frenare in tempo, prima di schiantarsi contro la parete dell’Istituto Benelli. Quando il branco decide che la sfida sia una tirata a tutta velocità, tra impennate e altre rocambolesche spacconate, il pericolo dura il tempo di vuotare il serbatoio. Accade quasi tutti i giorni al Campus scolastico di via Nanterre: spesso il pomeriggio, più raramente al mattino. "Coi miei colleghi presidi – testimonia Anna Maria Marinai, dirigente dell’Istituto Benelli, fino all’anno scorso –, al tempo, denunciammo al Prefetto Ricciardi questo fenomeno, preoccupante e difficile da smorzare. Dietro il suo impulso la comandante della polizia locale e le forze dell’ordine hanno pattugliato, con costanza il Campus. Ilrestodelcarlino.it - Corse folli al Campus. Vince chi frena più tardi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A tutto gas con i motorini: quando il rischio raggiunge vette dia la prova di coraggio consiste nelre in tempo, prima di schiantarsi contro la parete dell’Istituto Benelli. Quando il branco decide che la sfida sia una tirata a tutta velocità, tra impennate e altre rocambolesche spacconate, il pericolo dura il tempo di vuotare il serbatoio. Accade quasi tutti i giorni alscolastico di via Nanterre: spesso il pomeriggio, più raramente al mattino. "Coi miei colleghi presidi – testimonia Anna Maria Marinai, dirigente dell’Istituto Benelli, fino all’anno scorso –, al tempo, denunciammo al Prefetto Ricciardi questo fenomeno, preoccupante e difficile da smorzare. Dietro il suo impulso la comandante della polizia locale e le forze dell’ordine hanno pattugliato, con costanza il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beatles '64 : il documentario prodotto da Martin Scorsese debutta su Disney+ - ecco quando - Beatles '64, il nuovo documentario del produttore Martin Scorsese e del regista David Tedeschi sulla prima visita dei Fab Four in America, sarà trasmesso in esclusiva su Disney+ a partire dal 29 novembre. La musica e i filmati …. Il film presenta filmati mai visti prima della band, compresi rari filmati girati dai documentaristi Albert e David Maysles e restaurati in 4K da Park Road Post in Nuova ... (Movieplayer.it)

Valentino Rossi svela quando si ritirerà dalle corse : “Non sono d’accordo con Enzo Ferrari” - Valentino Rossi rivela quando ha intenzione di ritirarsi dalle corse automobilistiche. Il Dottore non è d'accordo con Enzo Ferrari: la famiglia che si allarga sempre di più con l'imminente arrivo della seconda figlia non influisce in alcun modo sulla sua carriera di pilota.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Errigo : “Tamberi? Era disperato quando si accorse di aver perso la fede. Gli dissi…” - Arianna Errigo oggi restituirà la bandiera Tricolore al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervistata da Il Giornale ripercorre le Olimpiadi di Parigi. (Golssip.it)