Conti spiati difesa Coviello ' mai nessun dossieraggio'

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Comprendendo il rilevante interesse pubblico suscitato da questa vicenda, riteniamo doveroso restituirla alla sua reale dimensione. Possiamo escludere che sia stata compiuta una attività di(di qualsiasi dimensione e natura) o, comunque, che vi sia stata cessione di dati a terzi". Lo precisano in una dichiarazione i difensori dell'ex bancario di Intesa Sanpaolo Vincenzo, gli avvocati Luigi Milani, Federico Straziota, Antonio Arzano e Domenica Lenato (Polis Avvocati). "Nel corso delle perquisizioni eseguite il 10 ottobre presso l'abitazione e altri locali in uso all'indagato - aggiungono i difensori -, non è stata rinvenuta, nella disponibilità del dott., documentazione attinente ai fatti per cui si procede".