Cina: consumo energetico, quota di carbone in calo nell’ultimo decennio (Di martedì 15 ottobre 2024) Tianjin, 15 ott – (Xinhua) – La struttura dei consumi energetici della Cina continua a migliorare, con la percentuale di consumo di carbone in costante diminuzione sul totale, secondo quanto emerso durante una conferenza internazionale sull’industria mineraria attualmente in corso. Nel 2023, il Paese ha visto il consumo di carbone rappresentare il 55,3% del consumo totale di energia primaria, con un calo di 12,1 punti percentuali rispetto a un decennio fa, secondo la China Mining Conference and Exhibition 2024 tenutasi nella municipalita’ di settentrionale cinese di Tianjin. Secondo il rapporto annuale sulle risorse minerarie della Cina, pubblicato oggi dal ministero delle Risorse Naturali, nell’ultimo decennio la percentuale di fonti energetiche non fossili, come le energie idroelettrica, nucleare, eolica e solare, e’ aumentata di 7,7 punti percentuali nel Paese. Romadailynews.it - Cina: consumo energetico, quota di carbone in calo nell’ultimo decennio Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tianjin, 15 ott – (Xinhua) – La struttura dei consumi energetici dellacontinua a migliorare, con la percentuale didiin costante diminuzione sul totale, secondo quanto emerso durante una conferenza internazionale sull’industria mineraria attualmente in corso. Nel 2023, il Paese ha visto ildirappresentare il 55,3% deltotale di energia primaria, con undi 12,1 punti percentuali rispetto a unfa, secondo la China Mining Conference and Exhibition 2024 tenutasi nella municipalita’ di settentrionale cinese di Tianjin. Secondo il rapporto annuale sulle risorse minerarie della, pubblicato oggi dal ministero delle Risorse Naturali,la percentuale di fonti energetiche non fossili, come le energie idroelettrica, nucleare, eolica e solare, e’ aumentata di 7,7 punti percentuali nel Paese.

