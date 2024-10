Gamberorosso.it - Che noia i soliti wine bar! A Milano Fat Sam sorprende con pollo fritto e bollicine

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un simpatico omino (un po' in carne) che sorseggia Champagne e morde un panino al. Questo è il simbolo di Fat Sam at thery, la vineria tra i navigli e Porta Ticinese che ha conquistatocon la sua offerta tanto audace quanto goduriosa. Tre giovani soci: Samuele Luè, Vincenza e Costanza Vergolino, hanno dato vita a un progetto che rompe gli schemi e non fa mai anre. In un panorama saturo di locali dedicati ai vini naturali, Fat Sam si distingue per il suo carattere provocatorio, con una bella selezione di vini che attraversano tutta l’Europa e una stuzzicante carta di Champagne e Crémant, da abbinare a piatti che sembrano usciti da un diner statunitense anni Sessanta. Basta con ibar Samuele Luè non è nuovo al mondo della ristorazione milanese, già a 20 anni, finite le superiori, era ai fornelli.