Camion finisce su un fianco in galleria, autostrada chiusa (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il secondo giorno consecutivo la mattina si è aperta con un incidente in autostrada, anche oggi in A10 dove è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia a causa di un incidente al km 29 + 400, nel quale è rimasto coinvolto un Camion Genovatoday.it - Camion finisce su un fianco in galleria, autostrada chiusa Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il secondo giorno consecutivo la mattina si è aperta con un incidente in, anche oggi in A10 dove è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia a causa di un incidente al km 29 + 400, nel quale è rimasto coinvolto un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Altro incidente in autostrada con coda : scontro moto-auto - Dopo l'infortunio mortale di stamattina, un altro incidente in autostrada, sempre sull'A10, questa volta nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre. Verso le 16 una moto e un'auto si sono scontrate per motivi da chiarire nel tratto tra Pegli e Aeroporto, in direzione Genova. . . . Ad avere la peggio. (Genovatoday.it)

Violento incidente tra due camion : chiusa e riaperta l'autostrada - IN AGGIORNAMENTO - Incidente tra due camion in autostrada. Lunedì, intorno alle 13, si è verificato un violento scontro al chilometro 42 dell’A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello, in direzione Padova. L’incidente ha costretto, immediatamente, le autorità a chiudere il tratto. Sul posto, sono subito... (Ferraratoday.it)

Violento incidente tra due camion : chiuso un tratto di autostrada - IN AGGIORNAMENTO - Incidente tra due camion in autostrada. Lunedì, intorno alle 13, si è verificato un violento scontro al chilometro 42 dell’A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello, in direzione Padova. L’incidente ha costretto le autorità a chiudere il tratto. Sul posto, sono subito arrivati mezzi di... (Ferraratoday.it)