Calcio Juniores Provinciale Marche 2024-2025 risultati e marcatori della 2^ giornata

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’Aesse Senigallia non fa classifica ma vince in casa contro il Real Metauro nel girone A. Nel B Candia Baraccola Aspio e Atletico Conero a punteggio pieno, vincono anche Le Torri Castelplanio, San Biagio e Camerano VALLESINA, 15 ottobre– Va in archivio anche la secondanei tre giorni provincialiche riguardano le squadreVallesina e dintorni. Scopriamo quello che è successo nelle gare dello scorso weekend. Nel girone A pesarese, il Trecastelli perde 4-0 in casaFC Academy, mentre l’Aesse Senigallia B batte 3-2 il Real Metauro, pur senza conquistare punti poiché è fuori classifica in questo campionato. Passando al girone B anconetano, a punteggio pieno dopo due giornate troviamo Candia Baraccola Aspio e Atletico Conero. I primi hanno vinto 2-4 a Cupramontana: tra ic’è anche Malavenda, figlio di mister GianmarcoVigor Castelfidardo.