Buchmesse, è il giorno dell'Italia: inaugurazione con il ministro Giuli. Mazza: "Fiero del lavoro svolto"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ha preso ufficialmente il via la 76esima edizione della Fiera del Libro di Francoforte. Si illumina di rosso, bianco e verde come la nostra bandiera l’della Buchmess che quest’anno ha l’Italia come ospite d’onore. Con ildella Cultura, Alessandro, in rappresentanza del Governo italiano sono intervenuti tre oratori letterari: Stefano Zecchi, Susanna Tamaro e Carlo Rovelli. La giornalista e presentatrice Mona Ameziane a moderare. “FBM24 is Read!ng – Read. Reflect. Relate” è il motto scelto quest’anno per una fiera che si presenta come la più importante del settore nel panorama europeo: in grado di ospitare 300.000 visitatori specializzati per oltre 9.000 espositori. L’ultimo dato rappresenta un primato mondiale. Questa 76esima edizione vedrà l’Italia tornare nel ruolo di Ospite d’Onore a distanza di 36 anni dall’ultima volta.