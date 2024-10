"Bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa". Manovra, CdM decisivo: le indiscrezioni | Diretta (Di martedì 15 ottobre 2024) Bonus casa, pensioni, accise su diesel e benzina, banche ed extraprofitti: sono gli argomenti più "caldi" del Consiglio dei ministri che si riunirà questa sera a Palazzo Chigi tra pochi minuti, alla vigilia del Consiglio Ue. Oltre all'esame del Documento programmatico di bilancio che il governo dovrà inviare a Bruxelles, la maggioranza elaborerà anche le linee portanti della imminente Manovra finanziaria. Ore 19.51 - Verso il Bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa Si va verso la proroga nel 2025 del Bonus ristrutturazioni al 50%. Secondo quando si apprende, la Manovra dovrebbe salvare l'agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente. Come anticipato dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata esclusivamente alle prime case. Ore 19. Liberoquotidiano.it - "Bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa". Manovra, CdM decisivo: le indiscrezioni | Diretta Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024), pensioni, accise su diesel e benzina, banche ed extraprofitti: sono gli argomenti più "caldi" del Consiglio dei ministri che si riunirà questa sera a Palazzo Chigi tra pochi minuti, alla vigilia del Consiglio Ue. Oltre all'esame del Documento programmatico di bilancio che il governo dovrà inviare a Bruxelles, la maggioranza elaborerà anche le linee portanti della imminentefinanziaria. Ore 19.51 - Verso ilal 50%Si va verso la proroga nel 2025 delal 50%. Secondo quando si apprende, ladovrebbe salvare l'agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente. Come anticipato dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata esclusivamente alle prime case. Ore 19.

