Barella torna in gruppo e fa sorridere Inzaghi: alla ripresa ci sarà (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolò Barella pronto a rientrare in campo: dopo l’infortunio si aggrega al gruppo e Simone Inzaghi conta di rilanciarlo subito nella mischia Archiviate le ultime partite della pausa Nazionali, l’Inter tornerà a lavorare nella giornata di oggi per iniziare a preparare il trittico di gare che vedrà i nerazzurri sfidare in sequenza, Roma, Young Boys e Calcionews24.com - Barella torna in gruppo e fa sorridere Inzaghi: alla ripresa ci sarà Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolòpronto a rientrare in campo: dopo l’infortunio si aggrega ale Simoneconta di rilanciarlo subito nella mischia Archiviate le ultime partite della pausa Nazionali, l’Inter tornerà a lavorare nella giornata di oggi per iniziare a preparare il trittico di gare che vedrà i nerazzurri sfidare in sequenza, Roma, Young Boys e

Barella domani in gruppo! I nazionali? Il programma dei rientri – Sky - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - RIECCO – Oggi giornata di riposo ad Appiano Gentile, ma da domani si comincerà a fare sul serio anche per ...

Da appiano. Barella in gruppo già da domani. Lautaro atteso soltanto giovedì - Roma-Inter è in calendario per domenica sera alle 20. Proprio dall’Argentina sono arrivate pochi giorni fa pessime notizie riguardanti Valentin Carboni, attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia: in allenamento con la nazionale si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. (Sport.quotidiano.net)

Barella operato e presto in gruppo. Rischia Monza-Inter? La situazione - Il centrocampista ex Sassuolo ha già dimostrato di poter essere un elemento affidabile più a partita in corso che da titolare, ma ogni chance da ora in avanti andrà sfruttata al meglio. Secondo quanto riferito dall’Inter, l’operazione è perfettamente riuscita, e i tempi di recupero previsti sono brevi. (Inter-news.it)