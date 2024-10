Barella ed un altro si allenano in gruppo! Inzaghi sorride – Sky (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolò Barella oggi si è allenato in gruppo con l’Inter. Ad Appiano Gentile grandi notizie per Simone Inzaghi, perché il centrocampista non è l’unico recuperato per Sky Sport. RECUPERI – Nicolò Barella ha recuperato dall’infortunio rimediato contro il Milan. Non è ancora al 100%, ma è sulla via della guarigione definitiva. Il calciatore quest’oggi ha fatto una parte di allenamento con il gruppo e l’ultima in personalizzato. Il centrocampista non è stato l’unico e questo rassicura Simone Inzaghi, che riceve ottime notizie dalle ultime ore ad Appiano Gentile. Anche Tajon Buchanan si è allenato con i compagni ed ha fatto anche personalizzato, recupero veloce in seguito alla frattura della tibia subita in estate nel ritiro con il Canada durante la Copa America. Inter-news.it - Barella ed un altro si allenano in gruppo! Inzaghi sorride – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolòoggi si è allenato incon l’Inter. Ad Appiano Gentile grandi notizie per Simone, perché il centrocampista non è l’unico recuperato per Sky Sport. RECUPERI – Nicolòha recuperato dall’infortunio rimediato contro il Milan. Non è ancora al 100%, ma è sulla via della guarigione definitiva. Il calciatore quest’oggi ha fatto una parte di allenamento con ile l’ultima in personalizzato. Il centrocampista non è stato l’unico e questo rassicura Simone, che riceve ottime notizie dalle ultime ore ad Appiano Gentile. Anche Tajon Buchanan si è allenato con i compagni ed ha fatto anche personalizzato, recupero veloce in seguito alla frattura della tibia subita in estate nel ritiro con il Canada durante la Copa America.

