Tvzap.it - Ascensore crollato a Roma, il padre del 17enne rompe il silenzio

(Di martedì 15 ottobre 2024). La terribile vicenda sconvolge l’intero paese. È successo nel pomeriggio di ieri in via delle Vergini in zona Fontana di Trevi. Nell’c’erano tre operai, tra cui un minorenne. È proprio ildelche ha deciso dire il. (Continua) Leggi anche: Addio per sempre al pilota: eradi due bimbi Leggi anche: Precipitacon 5 ragazzi dentro: panico e paura in Italia: cos’è successo Nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, in via delle Vergini in zona Fontana di Trevi a, uncon tre operai èimprovvisamente nel vuoto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha causato un morto. L’operaio 48enne Peter Isiwele, infatti, non ce l’ha fatta. Nell’c’era anche un operaio minorenne di 17 anni, che per fortuna è fuori pericolo.