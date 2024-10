Andavamo a mille’, in scena a teatro la 1000 miglia con Gioele Dix (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Freccia Rossa è sempre stata più di una corsa, ieri come oggi. Per raccontare una normale gara automobilistica basterebbero due numeri. Uno per indicare lo spazio e l’altro per il tempo. Per la 1000 miglia è diverso, e Gioele Dix lo sa. L’attore milanese, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni L'articolo Andavamo a mille’, in scena a teatro la 1000 miglia con Gioele Dix proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Freccia Rossa è sempre stata più di una corsa, ieri come oggi. Per raccontare una normale gara automobilistica basterebbero due numeri. Uno per indicare lo spazio e l’altro per il tempo. Per laè diverso, eDix lo sa. L’attore milanese, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni L'articolo, inlaconDix proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Andavamo a mille’ - in scena a teatro la 1000 miglia con Gioele Dix - Uno per indicare lo spazio e l’altro per il tempo. L’attore milanese, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni […]. Per la 1000 Miglia è diverso, e Gioele Dix lo sa. Per raccontare una normale gara automobilistica basterebbero due numeri. (Adnkronos) – La Freccia Rossa è sempre stata più di una corsa, ieri come oggi. (Periodicodaily.com)

La 1000 Miglia torna sul Titano. A giugno il passaggio dei 400 ’gioielli’ - Il secondo giorno gli equipaggi affronteranno i Passi della Raticosa e della Futa. Martedì 17 giugno, il convoglio dei gioielli d’epoca, accompagnato dalle Ferrari del Tribute, dalle full-electric della 1000 Miglia Green e dalle Supercar della 1000 Miglia Experience, passerà da Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per poi concludere la giornata di gara a San Lazzero di Savena. (Ilrestodelcarlino.it)

La 1000 Miglia torna a Ferrara : "Un vanto" - La gara, riservata alle auto storiche, è un appuntamento che si rinnova dal 1927 ai giorni nostri, e che si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2025 con partenza e arrivo a Brescia. Il 17 giugno, infatti, i partecipanti sosteranno a Ferrara, dove si terrà la prima cena in gara. Ringrazio da una parte 1000 Miglia srl perché continua a credere nella città degli Estensi dall’altra l’Amministrazione ... (Ilrestodelcarlino.it)