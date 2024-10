Lanazione.it - Ambulanza fuori uso. Scatta gara di solidarietà

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Urgente l’acquisto di una nuovaper la Misericordia di San Giovanni, sezione di Cavriglia". L’appello è stato lanciato in queste ore dall’associazione a seguito di unprogramma spiacevole. Venerdì scorso il mezzo dei confratelli cavrigliesi è andato in panne. Un grosso guasto al motore ha messo ko l’unico mezzo a disposizione. E’ stato quindi lanciato un nuovo appello alla cittadinanza. "Abbiamo bisogno di una nuova, anche il più piccolo contributo è utile e importante per noi. Ringraziamo in anticipo quelli che contribuiranno e ci aiuteranno ad affrontare questa spesa fondamentale", hanno detto alla Confraternita. Il nuovo mezzo costa 100mila euro e quindi è necessario che la raccolta fondi, in atto, abbia un’impennata per arrivare al traguardo.