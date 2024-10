"Una lezione da Italia e Albania": la sinistra attacca? Schiaffo di Ursula alla sinistra, ecco la lettera (Di lunedì 14 ottobre 2024) È in viaggio verso l'Albania la prima nave della Marina Militare che depositerà nelle due strutture di Shengjin e Gjader i migranti soccorsi nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le cose Italiane: si tratta di cittadini egiziani e bengalesi, intercettati a bordo di barchini e poi trasferito a bordo della Libra, la nave della Marina. Il governo, prima con la premier Giorgia Meloni e poi con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha annunciato che sono diventati operativi i due Centri per le persone migranti costruiti dall'Italia in Albania, segnando così l'avvio del piano concordato nel Protocollo Italia-Albania firmato nel novembre 2023. Liberoquotidiano.it - "Una lezione da Italia e Albania": la sinistra attacca? Schiaffo di Ursula alla sinistra, ecco la lettera Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È in viaggio verso l'la prima nave della Marina Militare che depositerà nelle due strutture di Shengjin e Gjader i migranti soccorsi nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le cosene: si tratta di cittadini egiziani e bengalesi, intercettati a bordo di barchini e poi trasferito a bordo della Libra, la nave della Marina. Il governo, prima con la premier Giorgia Meloni e poi con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha annunciato che sono diventati operativi i due Centri per le persone migranti costruiti dall'in, segnando così l'avvio del piano concordato nel Protocollofirmato nel novembre 2023.

