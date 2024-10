Udine20.it - Udine: Italia-Israele, Forza Nuova “Tifiamo Palestina”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È inaccettabile che avenga concesso di giocare come se nulla fosse, oltretutto con il patrocinio del comune che, per paura della pressione mediatica, o forse per qualche comando “dall’alto”, non è riuscito a restare fermo nella sua posizione. È da anni che stiamo assistendo a un genocidio, solo nell’ultimo anno oltre 40.000 sono stati i Palestinesi uccisi, di cui oltre 14.000 bambini, a confermare l’entità di genocidio nei confronti della popolazione civile e non di semplici “errori” come vorrebbero farli passare i media. Dopo tutto questo è arrivato anche l’attacco ingiustificabile nel sud del Libano e nelle ultime ore anche una violazione dei confini siriani, siamo di fronte a un’entità prepotente che non ha limiti per raggiungere i suoi obbiettivi di dominio della regione.