Troupe ‘Fuori dal coro’ a Livorno | Aggrediti con lanci di bottiglie

(Di lunedì 14 ottobre 2024)dal: “condi” “Insieme alladi Fuori dal Coro, siamo staticon numerosidi, insulti, tentativi di aggressione mentre cercavamo di svolgere il nostro lavoro e raccontare il degrado e lo spaccio in piazza Garibaldi a. Una situazione intollerabile anche per gli abitanti del quartiere, ormai in mano a delinquenti che spacciano 24 ore su 24 sotto gli occhi di tutti”. Così via Fb Cristina Mastrandrea, giornalista, con ladal, la trasmissione Mediaset Rete 4 condotta da Mario Giordano, anel pomeriggio di sabato 12 ottobre. Servizio annunciato da Mastandrea in onda mercoledì 16 ottobre. Il video è pubblicato via Fb dal consigliere comunale diAlessandro Perini, Fratelli d’Italia.