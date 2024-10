Travolto in moto da un’auto che svolta: ragazzino sbalzato sull’asfalto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzino di 17 anni è stato trasportato al Civile di Brescia d’urgenza, a bordo di un’ambulanza, e poi ricoverato in codice rosso in seguito a un incidente in moto. La buona notizia è che l’adolescente non sarebbe in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto nella serata di ieri, domenica 13 Bresciatoday.it - Travolto in moto da un’auto che svolta: ragazzino sbalzato sull’asfalto Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Undi 17 anni è stato trasportato al Civile di Brescia d’urgenza, a bordo di un’ambulanza, e poi ricoverato in codice rosso in seguito a un incidente in. La buona notizia è che l’adolescente non sarebbe in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto nella serata di ieri, domenica 13

Ragazzino cade dalla moto - grande spavento ad Abbadia - Doppio incidente stradale nella mattinata ad Abbadia Lariana. I due sinistri si sono verificati a distanza di mezz'ora in ordine temporale. Il primo alle 8.30 in via Nazionale, dove una donna di 66 anni è stata urtata da un veicolo in transito sulla Provinciale 72; la malcapitata è stata... (Leccotoday.it)

Ragazzino di 17 anni fugge dai carabinieri - si schianta in motorino e muore : lo scooter era rubato - lui era senza casco - Incidente e dramma a Roma, dove un ragazzino di 17 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro a bordo di un motorino rubato. Il giovane, incensurato, alla vista dei carabinieri... (Leggo.it)