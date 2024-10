Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 09:00

(Di lunedì 14 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico tra viale della Moschea è viale di Tor di Quinto si transita su carreggiata ridotta con inevitabili code nelle due direzioni a Monteverde da oggi al 28 ottobre lavori a via di Donna Olimpia con riduzione di carreggiata tra via Giovanni Filippo Ingrassia in via Vitellia possibili rallentamenti e code e per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via del Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni anche in questo caso inevitabili rallentamenti è ancora per lavori da oggi al 18 ottobre transito a senso unico alternato su via del Tempio degli Arvali tra via Martiri Portuensi e via del Trullo Per quanto riguarda i trasporti segnaliamo rallentamenti alla circolazione ferroviaria nel nodo diper un guasto alla stazione Trastevere ...