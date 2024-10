Temptation Island, arriva una segnalazione su una coppia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il programma Temptation Island regala grandi emozioni. Seppur le puntate non siano ancora terminate, il destino di una coppia sembrerebbe già noto. I soggetti in questione sono Alfonso e Federica. È stata la ragazza a scrivere per partecipare allo show televisivo, volendo mettere alla prova il suo rapporto con il compagno. I due giovani sono L'articolo Temptation Island, arriva una segnalazione su una coppia Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il programmaregala grandi emozioni. Seppur le puntate non siano ancora terminate, il destino di unasembrerebbe già noto. I soggetti in questione sono Alfonso e Federica. È stata la ragazza a scrivere per partecipare allo show televisivo, volendo mettere alla prova il suo rapporto con il compagno. I due giovani sono L'articolounasu una

Temptation Island - cosa è successo tra Federica e Alfonso? Come sono usciti dal programma - ” E ancora: “Federica e il suo ex alla puntata finale “dopo un mese” si presenteranno da soli. Fonte sicura e accurata al 100% da fonti dirette. . Sin dall’inizio lei si è lamentata del fatto che il fidanzato sia eccessivamente geloso, atteggiamento che lo spinge a limitare la sua libertà. Una sua amica ha rivelato che Federica sale spesso a Milano per incontrare l’ex tentatore, Stefano”. (Bollicinevip.com)

Temptation Island - Federica e Alfonso : ecco come è finito il loro viaggio nei sentimenti - l’indiscrezione - Una relazione segnata dalla gelosia Federica, 20 anni, estetista, aveva scritto alla redazione del docu-reality perché, in otto anni di fidanzamento, Alfonso le ha fatto rinunciare a tutto. Il destino delle coppie, un mese dopo la fine delle registrazioni, sarà svelato il 22 ottobre: nel frattempo, arrivano indiscrezioni su una di loro. (Movieplayer.it)

Alfonso e Federica - come sono usciti da Temptation Island : che è successo dopo - Ognuno per conto proprio”. No che non mi sta bene, ma penso che stia anche esagerando e che lo stia facendo per infastidirmi“. . Direi che a Federica è andata benissimo. Poi mi critica alle spalle. it. Secondo gli esperi di gossip, Alessandro Rosica, Deianira Marzano e Amedeo Venza, i due adesso non starebbero più insieme. (Biccy.it)