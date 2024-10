Svezia la polizia indaga su un presunto stupro Mbappé | Fake news

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tramite un post su X, Kylianha smentito quanto riportato dalla stampa svedese – e rilanciato dai media francesi – secondo cui ladi Stoccolma avrebbe aperto un’indagine. Nell’articolo di Aftonbladet, si legge che l’inchiesta sarebbe scattata in seguito alla denuncia di una donna per, avvenuto la scorsa settimana in un albergo dovealloggiava insieme a degli amici. “!!! Sta diventando così prevedibile, guarda caso prima dell’udienza” ha scritto l’attaccante francese del Real Madrid, facendo riferimento alla controversia con il suo ex club, il Psg, in merito a 55 milioni non pagati. La Lega calcio professionistica francese (LFP) ascolterà effettivamente i parigini enella giornata di martedì 15 ottobre., lasu un: “” SportFace.