Soldi dei cittadini per i poster anti-Meloni | 25 milioni di euro stanziati da De Luca per spacciare fake news

Secoloditalia.it - Soldi dei cittadini per i poster anti-Meloni: 2,5 milioni di euro stanziati da De Luca per spacciare fake news

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Duee mezzo di, in tre mesi, per fare politica, per attaccare Giorgiae il suo governo sulla sanità e sulla riforma dell’autonomia differenziata, utilizzandodeiche sarebbero potuti andare a beneficio della collettività. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, pur di portare avla sua eterna campagna elettorale contro il centrodestra (e contro il Pd) non ha badato a spese, nel 2024. Secondo documenti in possesso del Giornale, quei manifesti 6X3, “Italia spaccata, sud tradito”, “Il governochiude i pronto soccorsi” (non senza lo svarione ortografico), ma anche gli spot sui grandi risultati della sua giunta, sarebbero costati: 2,5diper tre mesi.