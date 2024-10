Sentenza Diarra, la Fifa apre un dialogo per modificare il regolamento del calciomercato (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Fifa apre un dialogo per modificare il regolamento del calciomercato dopo la Sentenza della Corte di Giustizia dell`Unione Europea sul caso Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Launperildeldopo ladella Corte di Giustizia dell`Unione Europea sul caso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sentenza Diarra - che cosa la accomuna alla LEGGE BOSMAN. Adesso tocca alla FIFA risolvere un problema che può rivoluzionare il CALCIO - La decisione sulla sentenza Diarra apre un’interessante visione sul futuro del mondo del calcio Ieri è stata una giornata storica per il mondo del calcio? La sentenza su Diarra è l’equivalente della Bosman, che ha rivoluzionato lo sport più amato? Ancora presto per dirlo, ma certo è che la Corte di Giustizia Europea ha stabilito […]. (Calcionews24.com)

Calciomercato - regole Fifa violano leggi su diritto comunitario : la sentenza della Corte Ue - Peraltro, la Corte conclude che, fatta salva la verifica da parte della Cour d’Appel di Mons, queste norme non sembrano essere “indispensabili o necessarie”. Infatti, le norme fanno gravare sui giocatori, e sui club che intendano ingaggiarli, rischi giuridici “rilevanti”, rischi finanziari “imprevedibili” e potenzialmente “molto elevati” nonché “significativi” rischi sportivi, che, considerati ... (Seriea24.it)

Sentenza Diarra - Corte Ue boccia la Fifa : il caso che potrebbe sconvolgere il calciomercato - Le normative dell’organizzazione mondiale stabiliscono, inoltre, che “il calciatore e qualsiasi club che intenda ingaggiarlo sono responsabili in solido per il pagamento di un’indennità al club di provenienza” che “il nuovo club è passibile, in determinate situazioni, di una sanzione sportiva consistente nel divieto di ingaggiare nuovi giocatori per un determinato periodo” e, infine, che in caso ... (Quifinanza.it)