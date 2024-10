Thesocialpost.it - Senigallia, suicida a 15, l’avvocato della famiglia: “Era bullizzato di continuo”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Suicidio di, emergono particolari sconvolgenti dalla vitavittima. Che è un ragazzo di soli 15 anni che si è tolto la vita utilizzando la pistola d’ordinanza del padre, vigile urbano. Il giovane era vittima di bullismo, come conferma l’avvocata, Pia Perricci. “Veniva preso in giro, subiva atti di bullismo pesanti”, ha spiegato la legale, raccontando come il ragazzo si fosse confidato con i genitori.Leggi anche: 15enne esce di casa dopo una lite con la pistola del padre: trovato morto in un casolare Il suicidio del 15enne Il dramma si è consumato in un casolare di campagna nell’area di Montignano. La sera precedente, il quindicenne era uscito di casa con la pistola del padre, scatenando immediatamente le ricerche. Carabinieri, polizia e vigili del fuoco si sono messi in moto, con l’ausilio di droni e di un elicottero.