Ruby il ritorno di Karima El Mahroug e il pentimento per il bunga bunga

Dopo un lungo periodo di silenzio, Karima El Mahroug, conosciuta al pubblico come Ruby rubacuori, è tornata a fare parlare di sé. E lo ha fatto con una serie di dichiarazioni al New York Times che gettano luce su un periodo difficile e controverso della sua vita. La giovane marocchina, diventata famosa a seguito dello scandalo che ha coinvolto il defunto ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha deciso di condividere le sue riflessioni su quegli anni e di spiegare la sua attuale posizione. "Aver incontrato Berlusconi mi ha rovinato la vita" ha dichiarato. Il desiderio di privacy Ruby ha espresso il suo desiderio di allontanarsi dal clamore mediatico che l'ha perseguitata fin dall'adolescenza.

