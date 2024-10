Rozzano, il 19enne Daniele Rezza resta in carcere per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua: cosa sappiamo finora (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato convalidato in serata dal gip il fermo per Daniele Rezza, il 19enne che nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre ha ucciso con una coltellata e ha poi rapinato di un paio di cuffiette wireless il 31enne Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel Milanese. Il giovane, con altri due processi alle spalle, tra cui quello che si celebrerà domani al Tribunale dei Minorenni per il furto di un motorino, rubato quando aveva 17anni, rimarrà nella sua cella a San Vittore con le accuse di «omicidio» e «rapina impropria aggravata». Durante l’interrogatorio reso al giudice per le indagini preliminari Domenico Santoro, Rezza ha raccontato di essere uscito la notte dell’omicidio «attorno alle 2». Era «armato di un coltello» preso da casa e non aveva «la lama pieghevole», ha raccontato il giovane al gip, aggiungendo che giovedì scorso per lui «era una giornata no». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato convalidato in serata dal gip il fermo per, ilche nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre ha ucciso con una coltellata e ha poi rapinato di un paio di cuffiette wireless il 31enne, nel Milanese. Il giovane, con altri due processi alle spalle, tra cui quello che si celebrerà domani al Tribunale dei Minorenni per il furto di un motorino, rubato quando aveva 17anni, rimarrà nella sua cella a San Vittore con le accuse di «omicidio» e «rapina impropria aggravata». Durante l’interrogatorio reso al giudice per le indagini preliminari Domenico Santoro,ha raccontato di essere uscito la notte del«attorno alle 2». Era «armato di un coltello» preso da casa e non aveva «la lama pieghevole», ha raccontato il giovane al gip, aggiungendo che giovedì scorso per lui «era una giornata no».

