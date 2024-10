Rosario Fiorello accompagna la figlia di sua moglie all’altare (insieme al vero padre) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rosario Fiorello, 64 anni, ha accompagnato Olivia Testa, figlia della moglie Susanna Biondo, all’altare. La 31enne, in dolce attesa, ha Rosario Fiorello accompagna la figlia di sua moglie all’altare (insieme al vero padre) su Perizona.it Perizona.it - Rosario Fiorello accompagna la figlia di sua moglie all’altare (insieme al vero padre) Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 64 anni, hato Olivia Testa,dellaSusanna Biondo,. La 31enne, in dolce attesa, haladi suaal) su Perizona.it

“Che mito”. Fiorello accompagna la figlia all’altare - poi succede l’inaspettato : invitati senza parole - “Pensa avere come ospite al tuo matrimonio Fiorello (è suo padre)”, “Animazione??? Intrattenimento??? Pianobar??? Tutto risolto con Fiorello padre frizzante”, si legge tra i commenti di X, dove sono stati pubblicati alcuni video della giornata. com/r3phFsDnEe— Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) October 13, 2024 Durante il party per festeggiare gli sposi, Fiorello ha preso ... (Caffeinamagazine.it)

Fiorello mattatore al matrimonio della figlia : petali sugli sposi e canta Battisti - E Fiore non solo l’ha portata all’altare, insieme al padre naturale Edoardo Testa, ma ha intrattenuto gli ospiti, buon sangue da anchorman non mente, con siparietti degni del suo nome: prima ha inondato gli ospiti di petali, poi ha imbracciato il microfono e si è esibito sulle note di Un’avventura di Lucio Battisti, ricordando i fasti del Karaoke che fu. (Dilei.it)

Fiorello - la figlia Olivia si è sposata e presto lo renderà nonno : ma chi è il vero padre della ragazza? - Quest’estate la famiglia allargata è stata paparazzata per le vie di Venezia, dove era intenta a fare un weekend di sopralluogo per la location del matrimonio. View this post on Instagram A post shared by Sentichisparla! (@sentichisparla_) La figlia di Fiorello si è sposata Olivia Testa, figlia dell’attuale moglie di Fiorello, ha sposato Ansperto Radice ... (Donnapop.it)