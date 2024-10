Ronaldo a Szczesny: «Hai dovuto ritirarti per andare in un club importante». Povera Juve… (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Szczesny incontra Cristiano Ronaldo. I due ex compagni alla Juve hanno preso altre strade. Baci, abbracci. Come stai? Tutto bene, tu? E poi la battuta, folgorante, di Cristiano Ronaldo: “Hai dovuto ritirarti pe andare in un club importante”. VIDEO ripreso e pubblicato sui social dal Chiringuito. Povera Juve, blastata così dai suoi ex campioni. “Has tenido que RETIRARTE para ir a un club GRANDE”. La broma de CRISTIANO Ronaldo a Szczesny tras fichar por el BARÇA. Vía ‘??czy nas pi?ka (youtube)’. pic.twitter.com/iWAoxmyq3B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2024 Szczesny racconta il suo sì al Barcellona “È una storia molto strana, perché il giorno prima che Marc si infortunasse ero sicuro al 100% che avrei detto no a tutti. Ma quando ho ricevuto la chiamata del Barça, quando diventa reale è una sensazione diversa. Ilnapolista.it - Ronaldo a Szczesny: «Hai dovuto ritirarti per andare in un club importante». Povera Juve… (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)incontra Cristiano. I due ex compagni alla Juve hanno preso altre strade. Baci, abbracci. Come stai? Tutto bene, tu? E poi la battuta, folgorante, di Cristiano: “Haipein un”.ripreso e pubblicato sui social dal Chiringuito.Juve, blastata così dai suoi ex campioni. “Has tenido que RETIRARTE para ir a unGRANDE”. La broma de CRISTIANOtras fichar por el BARÇA. Vía ‘??czy nas pi?ka (youtube)’. pic.twitter.com/iWAoxmyq3B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2024racconta il suo sì al Barcellona “È una storia molto strana, perché il giorno prima che Marc si infortunasse ero sicuro al 100% che avrei detto no a tutti. Ma quando ho ricevuto la chiamata del Barça, quando diventa reale è una sensazione diversa.

