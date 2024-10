Quifinanza.it - Rogiti immobiliari, niente più obbligo di indicare le provvigioni nei contratti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Cambiano le regole per i. Con le novità introdotte nel Ddl Lavoro, attualmente in discussione al Senato dopo l’approvazione alla Camera, presto non sarà più obbligatoriol’importo delleversate all’agente immobiliare durante l’acquisto o la vendita di una casa. Sarà sufficiente riportare il numero della fattura e confermare che l’importo pagato corrisponde a quello indicato nel documento. Si elimina così una norma inserita nel decreto legge n. 223/2006, noto come “lenzuolata” di liberalizzazioni dell’ex ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani. Come è adesso la regola Attualmente, la normativa vigente richiede che, al momento della vendita di un immobile, entrambe le parti coinvolte dichiarino se hanno fatto ricorso a un mediatore.