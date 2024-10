Lanazione.it - Ricerca: da Amsterdam torna alla Normale per un progetto sulla fisica quantistica

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pisa, 14 ottobre 2024 – Ludovico Lami, 34 anni, è un ex allievo del corso ordinario di, che ha frequentato dal 2009 al 2014. Dall’Università di, dove lavora attualmente, ha scelto la ScuolaSuperiore per sviluppare il suodisull’entanglement quantistico, fenomeno centrale per lamoderna. Per svolgere la suaha appena ricevuto un importante finanziamento europeo, l’ERC Starting Grant. “Teoria dell’entanglement: un’odissea— Dal lemma di Stein quantistico generalizzatogravità” il titolo del, vincitore di 1,5 milioni di euro dCommissione europea per le ricerche di eccellenza di giovani scienziati.