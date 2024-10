Sport.quotidiano.net - Promozione. Comacchiese a segno. Lagunari al quarto posto

(Di lunedì 14 ottobre 2024)2 bentivoglio 1: Campi, Centonze, Ferri, Gordini (69’ Angelini), Temporin, Minieri, Taroni, Fregnani (80’ Luciani), Gherlinzoni (54’ Tavolieri), Noschese (84’ Vultaggio), Marongiu (46’ Elshazly). All. Candeloro. BENTIVOGLIO: Bruni, Rossi (78’ Baietti), Marchesi Marco, Marchesi Matteo, Callegari, Ribello (69’ Righetti), Mantovani, Mezzetti, Santaniello (69’ Serra), Fiorentini, D’Errico (57’ Bisteghi). All. Magagnoli. Arbitro: Hlovyak, sez. di Bologna. Marcatori: 10’ Fregnani (C); 18’ Callegari (B); 71’ Tavolieri (C). Note: ammonito Elshazly. Con tre vittorie casalinghe in una settimana, lamette la parola fine all’avvio non brillantissimo in campionato e si proietta in quarta posizione in classifica a pari punti con il Valsanterno.