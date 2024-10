Perché Italia-Israele non va giocata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un boicottaggio che non fermerebbe la guerra, ma eroderebbe il consenso internazionale di Netanyahu e darebbe coerenza alle sanzioni contro la Russia Wired.it - Perché Italia-Israele non va giocata Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un boicottaggio che non fermerebbe la guerra, ma eroderebbe il consenso internazionale di Netanyahu e darebbe coerenza alle sanzioni contro la Russia

Diffidati Italia-Israele : gli azzurri a rischio squalifica in vista del Belgio - . Sono quattro i giocatori azzurri che hanno preso un ammonizione finora e su cui quindi pende la diffida: si tratta di Mateo Retegui, Nicolò Pisilli e Gianluigi Donnarumma, oltre a Federico Gatti, che non è però convocato. The post Diffidati Italia-Israele: gli azzurri a rischio squalifica in vista del Belgio appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Italia-Israele : Nations League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali di Italia-Israele, match della fase a gironi di Nations League 2024/2025. La nazionale azzurra cerca i tre punti ad Udine nella partita in programma alle 20:45 di oggi, lunedì 14 ottobre. Tanta curiosità per vedere all’opera Dimarco e compagni dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio. (Sportface.it)

Udine : Italia-Israele - Forza Nuova “Tifiamo Palestina” - Dopo tutto questo è arrivato anche l’attacco ingiustificabile nel sud del Libano e nelle ultime ore anche una violazione dei confini siriani, siamo di fronte a un’entità prepotente che non ha limiti per raggiungere i suoi obbiettivi di dominio della regione. È da anni che stiamo assistendo a un genocidio, solo nell’ultimo anno oltre 40. (Udine20.it)