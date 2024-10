Paura in piazza a Palermo: studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene: salvata dalla Polizia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una ragazza di 15 anni, studentessa di liceo, è stata soccorsa oggi a Palermo dopo aver tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci. La giovane, che si è accasciata in strada, è stata notata dagli agenti del XI reparto mobile che hanno intuito la gravità della situazione. Il tentativo di suicidio è avvenuto davanti a numerosi testimoni. L'articolo Paura in piazza a Palermo: studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene: salvata dalla Polizia . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una ragazza di 15 anni,di liceo, è stata soccorsa oggi adopo aver tentato il suicidio ingerendo. La giovane, che si è accasciata in strada, è stata notata dagli agenti del XI reparto mobile che hanno intuito la gravità della situazione. Il tentativo di suicidio è avvenuto davanti a numerosi testimoni. L'articoloin

Terrore in piazza a Palermo - studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene : salvata dagli agenti - Il tentativo. La giovane, che si è accasciata in strada, è stata notata dagli agenti del XI reparto mobile in servizio nel centro, che hanno intuito la gravità della situazione. Una ragazza di 15 anni, studentessa di liceo, è stata soccorsa oggi a Palermo, in piazza Castelnuovo, dopo aver tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci. (Gazzettadelsud.it)

Studentessa spagnola incastra ricettatore a Palermo : voleva estorcerle denaro per restituirle telefonino rubato - La vittima dell’estorsione, una studentessa spagnola dell’Erasmus, ha fatto scoprire e denunciare il ricettatore tunisino. Avvicinata da un complice del ladro, ha fatto finta di. E' successo a nella zona della movida, a Palermo, in piazza Pretoria. Le hanno scippato dalla mani il cellulare e poco dopo un complice l’ha avvicinata e le ha proposto la restituzione dello smartphone dietro compenso. (Gazzettadelsud.it)

Naufragio Bayesian a Palermo - ecco chi è l'ultima dispersa : Hannah Lynch - studentessa modello - ostinata e divertente - Così viene descritta da chi la conosceva Hannah Lynch , la 18enne figlia del magnate americano Mike, l’ultima vittima del naufragio del Bayesian avvenuto a Porticello il cui corpo non è stato al momento ancora recuperato dai sommozzatori. Una studentessa modello che dopo essersi diplomata in una delle scuole più esclusive del Regno Unito si accingeva a entrare a Oxford. (Gazzettadelsud.it)