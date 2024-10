Paliano, a fuoco nella notte il bar Mirò. Indagini in corso dopo la denuncia dei proprietari (foto) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incendio nella notte al Bar Mirò a Paliano, nel nord della provincia di Frosinone. Gli abitanti della zona che va verso le frazioni di Terrignano e le Mole verso mezzanotte sono stati svegliati da un via vai di sirene e di auto delle forze dell'ordine che si sono portati all'inizio di via Porta Frosinonetoday.it - Paliano, a fuoco nella notte il bar Mirò. Indagini in corso dopo la denuncia dei proprietari (foto) Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incendioal Bar, nel nord della provincia di Frosinone. Gli abitanti della zona che va verso le frazioni di Terrignano e le Mole verso mezzasono stati svegliati da un via vai di sirene e di auto delle forze dell'ordine che si sono portati all'inizio di via Porta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora una tragedia della solitudine : 56enne trovato senza vita nella sua abitazione. Da sabato non dava sue notizie. La scoperta a Paliano - La comunità di Paliano, nel nord della provincia di Frosinone, è rimasta sconvolta dalla tragica scomparsa di un uomo di 56 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. . Disposizioni della Procura In serata, la Procura della Repubblica di Frosinone ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari, concedendo il nulla osta per lo svolgimento dei funerali, che si terranno nei ... (Dayitalianews.com)