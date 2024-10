Omicidio Rozzano, resta in carcere il killer di Manuel Mastrapasqua (Di lunedì 14 ottobre 2024) resta in carcere Daniele Rezza per l’Omicidio di Manuel Mastrapasqua. Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto del 19enne che ha accoltellato con un unico fendente al torace uccidendo il 31enne per un paio di cuffiette e disposto la custodia cautelare in carcere. Da quanto si apprende, il gip avrebbe riconosciuto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato Lapresse.it - Omicidio Rozzano, resta in carcere il killer di Manuel Mastrapasqua Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)inDaniele Rezza per l’di. Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto del 19enne che ha accoltellato con un unico fendente al torace uccidendo il 31enne per un paio di cuffiette e disposto la custodia cautelare in. Da quanto si apprende, il gip avrebbe riconosciuto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato

