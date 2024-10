Nobel per l'economia a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson (Di lunedì 14 ottobre 2024) È strettamente legato all'importanza delle istituzioni sociali il premio Nobel 2024 per l'economia assegnato dalla Accademia Svedese delle Scienze e sostenuto dalla Banca di Svezia: il riconoscimento è andato congiuntamente a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson «per gli studi su come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità». I tre ricercatori, si sottolinea nella nota della Accademia, «ci hanno aiutato a comprendere le differenze di prosperità tra le nazioni» dimostrando «l'importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un paese». Infatti, «le società con uno stato di diritto scadente e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in positivo». Iltempo.it - Nobel per l'economia a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È strettamente legato all'importanza delle istituzioni sociali il premio2024 per l'assegnato dalla Accademia Svedese delle Scienze e sostenuto dalla Banca di Svezia: il riconoscimento è andato congiuntamente aA.«per gli studi su come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità». I tre ricercatori, si sottolinea nella nota della Accademia, «ci hanno aiutato a comprendere le differenze di prosperità tra le nazioni» dimostrando «l'importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un paese». Infatti, «le società con uno stato di diritto scadente e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in positivo».

