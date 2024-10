Mosca avanza su tutto il fronte e conquista un villaggio dopo l’altro, ma Kiev crede ancora nella vittoria e chiede altri sforzi agli alleati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quasi quotidianamente, le truppe di Mosca continuano a guadagnare terreno lungo tutta la linea del fronte, conquistando un villaggio dopo l’altro, mentre l’Ucraina è costretta sulla difensiva e si limita a sporadici attacchi con droni in territorio russo. Dal campo di battaglia, dunque, non sembrano arrivare buone notizie per Volodymyr Zelensky e i suoi alleati. Eppure, il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, sembra pensarla in modo diametralmente opposto, tanto da affermare che “la situazione al fronte sta migliorando”, poiché l’Ucraina “è riuscita a effettuare alcune rotazioni di militari e a incrementare le riserve” di munizioni. Lanotiziagiornale.it - Mosca avanza su tutto il fronte e conquista un villaggio dopo l’altro, ma Kiev crede ancora nella vittoria e chiede altri sforzi agli alleati Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quasi quotidianamente, le truppe dicontinuano a guadagnare terreno lungo tutta la linea delndo un, mentre l’Ucraina è costretta sulla difensiva e si limita a sporadici attacchi con droni in territorio russo. Dal campo di batta, dunque, non sembrano arrivare buone notizie per Volodymyr Zelensky e i suoi. Eppure, il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, sembra pensarla in modo diametralmente opposto, tanto da affermare che “la situazione alsta migliorando”, poiché l’Ucraina “è riuscita a effettuare alcune rotazioni di militari e a incrementare le riserve” di munizioni.

