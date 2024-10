Mondiali di ciclismo su pista 2024: i convocati dell'Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 - Proprio mentre la stagione su strada si avvia verso le battute conclusive, con le ultimissime gare a completare il calendario attese proprio questa settimana, il ciclismo su pista si avvia a vivere una parentesi molto esaltante: i Mondiali, in programma da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre a Ballerup (Danimarca) e ai quali l'Italia si presenterà con un roster competitivo ma senza la stella Filippo Ganna.  I convocati dell'Italia Era stato proprio il piemontese ad anticipare la sua assenza dall'evento alle porte, ma non solo: in vista dell'ultima parte della sua carriera e soprattutto alla luce del brusco calo delle prestazioni di quest'anno, Top Ganna, che ha chiuso la stagione al Gran Piemonte 2024, ha infatti anticipato a denti stretti che nel suo futuro la pista avrà sempre meno spazio. Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo su pista 2024: i convocati dell'Italia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre- Proprio mentre la stagione su strada si avvia verso le battute conclusive, con le ultimissime gare a completare il calendario attese proprio questa settimana, ilsusi avvia a vivere una parentesi molto esaltante: i, in programma da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre a Ballerup (Danimarca) e ai quali l'si presenterà con un roster competitivo ma senza la stella Filippo Ganna.  IEra stato proprio il piemontese ad anticipare la sua assenza dall'evento alle porte, ma non solo: in vista'ultima partea sua carriera e soprattutto alla luce del brusco caloe prestazioni di quest'anno, Top Ganna, che ha chiuso la stagione al Gran Piemonte, ha infatti anticipato a denti stretti che nel suo futuro laavrà sempre meno spazio.

Ciclismo : doppietta su pista in Francia dell'iridato Del Medico - Del Medico ha prima vestito la maglia tricolore di Campione Italiano 2024 della velocitĂ conquistata in giugno al velodromo fiorentino delle Cascine, imponendosi in quel torneo, quindi ha indossato la maglia di Campione del Mondo del keirin, specialitĂ con la quale ha vinto il titolo iridato. Empoli (Firenze),14 ottobre 2024 - Fabio Del Medico il brillante diciottenne juniores di Crociale di ... (Sport.quotidiano.net)

Mondiali di Ciclismo su Pista - l’Italia in gara dal 16 al 20 ottobre : obiettivo medaglie - A guidare il gruppo saranno le campionesse olimpiche della madison Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, a cui si aggiungono Letizia Paternoster, Martina Alzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli. Anche al femminile mancherà una delle punte di diamante della Nazionale azzurra, ovvero Elisa Balsamo. (Ilfaroonline.it)

Ciclismo : Mondiali su pista. 21 azzurri a caccia di medaglie a Ballerup - In Danimarca la nazionale italiana pronta a salire ancora sul podio iridato ROMA - Il tecnico della Nazionale italiana Marco Villa ha diramato le convocazioni per i Mondiali di ciclismo su pista, in programma da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre a Ballerup, in Danimarca. Al maschile saranno in gara . (Ilgiornaleditalia.it)