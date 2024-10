Iltempo.it - Mistero su una base aerea Usa: sorvolata da "droni sospetti". Cosa filtra

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il dipartimento della Difesa Usa è alle prese con un vero e proprio: una «flotta sospetta» di velivoli non identificati senza pilota ha sorvolato indisturbata ladi Langley, in Virginia, per 17 giorni a partire dalla fine dello scorso anno. Lo riferisce il «Wall Street Journal», secondo cui il Pentagono non ha ancora fatto luce sulla vicenda, da cui sembra emergere una grave carenza di misure di sicurezza presso alcuni tra i siti militari più sensibili degli Stati Uniti. Ai sorvoli deiavrebbe assistito personalmente anche il generale della ForzaUsa Mark Kelly, comandante delladove sono di stanza tra gli altri avanzati caccia di quinta generazione F-22.