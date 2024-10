Dilei.it - Michelle Hunziker stupisce con un inedito look mannish (sempre bellissima)

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha voluto stupire i suoi tanti ammiratori, mostrandosi sui social con undavveroe originale, che non riusciva, però, a sminuire la sua avvenenza mozzafiato. La presentatrice, infatti, ha condiviso una galleria di foto e dei video che la ritraggono in una passeggiata a cavallo nella sua svizzera, mentre indossa dei capi d’abbigliamento dallo stile, ilda equitazioneha raccontato di recente la sua grande passione per la montagna. In estate, infatti, ha condiviso diversi scatti dalle sue scalate in montagna, in compagnia dell’amica Serena Autieri, mostrandosi,meravigliosa, anche in tuta d’arrampicata. Adesso, la conduttrice televisiva si è mostrata nuovamente in tenuta sportiva, anche se, stavolta, ha scelto unmolto elegante per la sua ultima escursione nella natura.