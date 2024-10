Manovra 2025, martedì il varo in Consiglio dei Ministri: sforbiciata decisa ai Ministeri, fondi per i rinnovi dei contratti nella PA e taglio del cuneo fiscale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per definire la Manovra finanziaria da circa 25 miliardi di euro. Fonti qualificate indicano che si sta valutando un contributo dal settore bancario e tagli lineari per i Ministeri, che però godranno di una certa flessibilità nella gestione delle risorse. L'articolo Manovra 2025, martedì il varo in Consiglio dei Ministri: sforbiciata decisa ai Ministeri, fondi per i rinnovi dei contratti nella PA e taglio del cuneo fiscale . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per definire lafinanziaria da circa 25 miliardi di euro. Fonti qualificate indicano che si sta valutando un contributo dal settore bancario e tagli lineari per i, che però godranno di una certa flessibilitàgestione delle risorse. L'articoloilindeiaiper ideiPA edel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dai tagli ai ministeri alle tasse - la manovra sta per arrivare in Parlamento - Nelle prossime ore la manovra 2025 inizierà a finalmente ad essere discussa sulla base di atti concreti e non più di rumors. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che sta limando gli ultimi dettagli, presenterà infatti il Documento Programmatico di Bilancio al prossimo Consiglio dei... (Today.it)

Manovra 2024 : sacrifici per i ministeri. Sanità - famiglie e pensioni al sicuro - l governo italiano si prepara a varare una nuova legge di bilancio, ma questa volta i sacrifici saranno richiesti soprattutto ai ministeri, non ai cittadini. “Quella delle tasse per tutti è un’altra fake news, perché questo governo le tasse […] L'articolo Manovra 2024: sacrifici per i ministeri. La premier Giorgia Meloni rassicura che non ci saranno tagli alla sanità né aumenti delle tasse. (Ildifforme.it)

Manovra - Giorgetti avverte : i ministeri taglino le spese inutili o farò la parte del cattivo - Dopo di che se i colleghi non presenteranno proposte il ministro dell’Economia a cui tocca fare la parte del cattivo, farà la parte del cattivo». Per questo ho sollecitato i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili. . Lo ha detto il ministro dell’Economia. . « Sacrificio vuol dire rinunciare a qualche programma a volte totalmente inutile che non dà nessuna ... (Gazzettadelsud.it)