Malore in casa, muore a 55 anni: trovato dall’amico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Reggio Emilia, 14 ottobre 2024 – L’amico non rispondeva al telefono. Così è andato a verificare cosa era accaduto. In possesso della chiave di casa, ha aperto la porta, ma si è ritrovato dietro un ostacolo che impediva l’ingresso. Era il corpo dell’amico, colpito da Malore diverse ore prima, riverso sul pavimento. Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Ma per Alberto Grassi, 55 anni, non c’è stato nulla da fare. Era stato stroncato ore prima da un Malore improvviso, che non gli ha neppure lasciato il tempo di chiedere aiuto. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato in corso Garibaldi, in pieno centro a Guastalla. Sono arrivati l’ambulanza e l’autoinfermieristica, raggiunti dall’automedica, oltre che dai carabinieri. Alberto Grassi aveva lavorato a lungo alla Smeg di Guastalla. Da qualche tempo convalescente per motivi di salute. Ilrestodelcarlino.it - Malore in casa, muore a 55 anni: trovato dall’amico Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Reggio Emilia, 14 ottobre 2024 – L’amico non rispondeva al telefono. Così è andato a verificare cosa era accaduto. In possesso della chiave di, ha aperto la porta, ma si è ridietro un ostacolo che impediva l’ingresso. Era il corpo dell’amico, colpito dadiverse ore prima, riverso sul pavimento. Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Ma per Alberto Grassi, 55, non c’è stato nulla da fare. Era stato stroncato ore prima da unimprovviso, che non gli ha neppure lasciato il tempo di chiedere aiuto. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato in corso Garibaldi, in pieno centro a Guastalla. Sono arrivati l’ambulanza e l’autoinfermieristica, raggiunti dall’automedica, oltre che dai carabinieri. Alberto Grassi aveva lavorato a lungo alla Smeg di Guastalla. Da qualche tempo convalescente per motivi di salute.

