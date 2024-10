Lumezzane studia da “big“. Fermato il Vicenza al Menti (Di lunedì 14 ottobre 2024) di Luca Marinoni Vicenza Si spegne a sei minuti dal termine il sogno del Lumezzane di violare il campo del Vicenza. La squadra di Franzini sblocca subito il risultato approfittando di un errore del portiere biancorosso e conserva con determinazione il vantaggio fino al 39esimo della ripresa, quando arriva il gol del pareggio di Morra che sfrutta un bel servizio di Costa e sorprende la difesa valgobbina. Un pareggio che rappresenta comunque un risultato di sostanza per i rossoblù, anche se non cancella la delusione per un exploit che pareva ormai a portata di mano. La squadra di Vecchi ha esercitato una pressione costante, ma i rossoblù hanno avuto il merito di controllare la situazione, mettendo in mostra una volta di più un’organizzazione che lascia ben sperare in chiave futura. Sul campo la gara viene indirizzata in favore degli ospiti. Sport.quotidiano.net - Lumezzane studia da “big“. Fermato il Vicenza al Menti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) di Luca MarinoniSi spegne a sei minuti dal termine il sogno deldi violare il campo del. La squadra di Franzini sblocca subito il risultato approfittando di un errore del portiere biancorosso e conserva con determinazione il vantaggio fino al 39esimo della ripresa, quando arriva il gol del pareggio di Morra che sfrutta un bel servizio di Costa e sorprende la difesa valgobbina. Un pareggio che rappresenta comunque un risultato di sostanza per i rossoblù, anche se non cancella la delusione per un exploit che pareva ormai a portata di mano. La squadra di Vecchi ha esercitato una pressione costante, ma i rossoblù hanno avuto il merito di controllare la situazione, mettendo in mostra una volta di più un’organizzazione che lascia ben sperare in chiave futura. Sul campo la gara viene indirizzata in favore degli ospiti.

