Metropolitanmagazine.it - Lucio Battisti: Mi ritorni in mente/7 e 40, i due lati di un amore al capolinea

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Era il 14 ottobre 1969, un giorno qualunque di un anno particolare. Il 30 gennaio i Beatles avevano suonato, per l’ultima volta insieme,sul tetto della Apple Corps; il 20 luglio l’uomo era sbarcato sulla Luna grazie alla missione Apollo 11; tra il 15 e il 17 agosto la generazione hippie si era riunita per il Festival di Woodstock. E poi ancora il volo inaugurale del Concorde, le ribellioni a Praga, la Guerra del Vietnam, la distruzione dell’Isola delle Rose. Insomma, non ci si stava annoiando. La vita scorreva veloce come sempre, e la musica faceva altrettanto. Così, mentre, quello stesso martedì, gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin ”Buzz” Aldrin, impegnati in un tour trionfale in giro per il mondo, sbarcavano a Londra per incontrare la Regina Elisabetta, in Italiae Mogol si apprestavano a mettere a segno l’ennesimo colpaccio.