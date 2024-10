L’opinione dell’EX Santacroce su Napoli ed Empoli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante un’intervista a Radio Napoli Centrale, l’ex calciatore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha espresso il suo punto di vista sulla fase difensiva del Napoli e sulla prossima partita contro l’Empoli. Santacroce ha lodato la solidità difensiva della squadra, pur segnalando la necessità di maggiore attenzione per evitare di concedere spazi da fuori area. Ha anche sottolineato l’importanza del contributo di Antonio Conte nel miglioramento mentale della squadra, che, a suo parere, ha trasmesso la giusta mentalità combattiva ai giocatori. La mentalità vincente del Napoli sotto Conte Secondo Santacroce, il Napoli attuale possiede una squadra unita e caratterizzata da grande grinta, una qualità che ha reso il gruppo uno dei migliori dal punto di vista caratteriale negli ultimi dieci anni. Terzotemponapoli.com - L’opinione dell’EX Santacroce su Napoli ed Empoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante un’intervista a RadioCentrale, l’ex calciatore del, Fabiano, ha espresso il suo punto di vista sulla fase difensiva dele sulla prossima partita contro l’ha lodato la solidità difensiva della squadra, pur segnalando la necessità di maggiore attenzione per evitare di concedere spazi da fuori area. Ha anche sottolineato l’importanza del contributo di Antonio Conte nel miglioramento mentale della squadra, che, a suo parere, ha trasmesso la giusta mentalità combattiva ai giocatori. La mentalità vincente delsotto Conte Secondo, ilattuale possiede una squadra unita e caratterizzata da grande grinta, una qualità che ha reso il gruppo uno dei migliori dal punto di vista caratteriale negli ultimi dieci anni.

