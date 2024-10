Lele Sarallo debutta al Teatro Parioli con "Scusate il ritardo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lele Sarallo, noto speaker radiofonico e showman, amatissimo sul web per il suo umorismo tagliente e le sue parodie irriverenti, fa il suo esordio teatrale con lo spettacolo "Scusate il ritardo", che andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 21:00 al Teatro Il Parioli Costanzo di Roma. Un evento Romatoday.it - Lele Sarallo debutta al Teatro Parioli con "Scusate il ritardo" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), noto speaker radiofonico e showman, amatissimo sul web per il suo umorismo tagliente e le sue parodie irriverenti, fa il suo esordio teatrale con lo spettacolo "il", che andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 21:00 alIlCostanzo di Roma. Un evento

Lele Sarallo debutta al Teatro Il Parioli Costanzo con “Scusate il ritardo” - Diretto da Alessio Moneta, “Scusate il ritardo” è un’opera che combina l’energia travolgente di Lele Sarallo con con la visione creativa di un attore e sceneggiatore talentuoso. “Scusate il ritardo” non è solo uno spettacolo comico, ma un viaggio che sorprende, emoziona e fa riflettere, grazie all’improvvisazione e alla straordinaria connessione che l’artista riesce a creare con il pubblico. (Lopinionista.it)

Lele Sarallo debutta al Teatro Il Parioli Costanzo con “Scusate il ritardo” il 23 novembre - instagram. 000 follower sui suoi canali social, dove si è distinto per la sua comicità originale. Nel 2022 ha aperto il concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo, davanti a 85. com/it/ticket/scusate-il-ritardo/248575?culture=it-it  Biografia Lele Sarallo è un volto popolare del web con oltre 400. «Andare in scena a teatro è per me una grande soddisfazione e motivo di orgoglio – racconta – questo ... (Romadailynews.it)