Lazio Lotito | Baroni? I fatti purtroppo per i miei detrattori mi danno ragione

"La differenza tra questa squadra e l'altra è che questa è una squadra vera che ha fame, determinazione, voglia di sacrificarsi. Quando si crea una squadra che sta bene insieme e ha una sana competizione tra di loro, senza prime donne, questo succede. Io ho allestito una squadra per poter competere alla pari con tutti. In questo momento la squadra è cosciente dei propri mezzi e se mantiene questo rendimento darà grandi soddisfazioni ai suoi tifosi". Lo ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, all'uscita dalla Luiss dove ha partecipato ad una lezione tenuta dall'ex difensore biancoceleste Guglielmo Stendardo. sui giocatori laziali non convocati in Nazionale (Rovella, Provedel e Romagnoli) per scelta tecnica. Lotito si limita a sottolineare che "bisogna chiedere al mister, ognuno a casa propria decide quello che vuole.

