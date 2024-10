Formiche.net - La crescita cinese è un’illusione. Forchielli spiega perché

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Parafrasando un celebre detto, il Dragone perde il pelo, ma non il vizio. E in effetti sembra essere proprio così. L’unico modo per permettere all’economia di tornare a carburare, nella testa di Xi Jinping, sembra essere quella di mettere soldi nelle banche, affinché queste aumentino i prestiti a famiglie e imprese, riaccendendo la domanda e dunque i consumi. Nella teoria non farebbe una piega. Ma nella pratica le cose possono prendere una strada diversa e decisamente più pericolosa. Sì,sarà anche vero che Pechino si prepara a un nuovo, il terzo in ordine di tempo, tsunami di liquidità. Ma è altrettanto vero che sono soldi a debito e non certo frutto di entrate o. Questo pone un controsenso di fondo. La ripresa dell’economia, tutta da verificare, viene finanziata indebitandosi, dunque ipotecando il futuro delle giovani generazioni di cinesi.