Joker 2, calo record negli incassi Usa: è il peggior cinecomic di sempre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora cattive notizie per Joker: Folie à Deux, il sequel di Todd Phillips sul clown di Gotham che sta deludendo in tutto il mondo. Se in Italia il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga si mantiene su un buon livello, con quasi 1,2 milioni di euro nel weekend fra 10 e 13 ottobre, negli Usa è protagonista di un crollo storico al botteghino, registrando una delle perdite peggiori nella storia dei cinecomic e del cinema in generale. In vetta al box office americano c'è sorprendentemente Terrifier 3, horror a basso budget su un altro clown omicida, Art, capace di totalizzare 18,3 milioni di dollari al debutto. Seconda posizione per Il robot selvaggio con 13,4 milioni, mentre Joker 2 si è fermato a soli sette. Male negli Usa anche Megalopolis, nuovo film di Francis Ford Coppola che uscirà in Italia il 16 ottobre.

